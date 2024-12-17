Meta выступила против коммерческого преобразования OpenAI

Вслед за Илоном Маском корпорация Meta призвала генерального прокурора штата Калифорния (США) Роба Бонте запретить преобразование OpenAI в коммерческую компанию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо.

Фирма Марка Цукерберга считает, что разрешение разработчику ChatGPT на реструктуризацию в бизнес-структуру создаст прецедент, позволяющий стартапам пользоваться преимущества некоммерческого статуса до тех пор, пока они не станут прибыльными.

«Поведение OpenAI может иметь сейсмические последствия для Кремниевой долины. Если новая бизнес-модель OpenAI оправдает себя, то некоммерческие инвесторы получат такие же выгоды, что и те, кто вкладывает деньги в коммерческие компании обычным способом, и при этом получат выгоду от списания налогов, предоставленных правительством», - подчеркнула Meta.

Ранее Маск призвал федеральный суд остановить преобразование OpenAI в полностью коммерческий бизнес. До этого он подал иск против стартапа Сэма Альтмана, обвинив его в нарушении учредительного договора компании, в рамках которого фирма поставила коммерческие интересы выше общественного блага.

OpenAI 13 декабря ответила на обвинения Маска, опубликовав серию электронных писем и текстов. Согласно документам, миллиардер в 2015 году сам предложил OpenAI зарегистрироваться в качестве некоммерческой организации с коммерческим компонентом.

Позже компания столкнулась с финансовыми проблемами. В 2017 году Маск предложил OpenAI объединиться с другим стартапом. Несколько членов руководства согласились. Тогда предприниматель потребовал контрольный пакет акций — от 50% до 60%. Также он предложил организационную структуру, в которой «недвусмысленно будет иметь первоначальный контроль над компанией» и станет генеральным директором.

Руководство отвергло идею, после чего Маск предложил OpenAI объединиться с Tesla. Эту инициативу тоже не приняли.

В 2018 году он ушел из OpenAI, после чего стартап несколько раз предлагал предпринимателю долю в коммерческой части компании. Миллиардер всегда отказывался.

Напомним, в октябре 2024 года OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. В ходе переговоров с инвесторами разработчик ChatGPT отговаривал их от поддержки конкурирующих фирм вроде Anthropic или xAI.