Последнее обновление: 17.12.2024 14:49

В Москве взорвали начальника войск РХБЗ

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли Кириллов и его помощник.

На месте происшествия работают саперы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование