Великобритания согласилась продать Королевскую почту чешскому миллиардеру

Правительство Великобритании одобрило продажу International Distribution Services (IDS) - материнской компании одной из старейших в мире почтовых компаний Royal Mail - чешскому миллиардеру Дэниелю Кретинскому. Об этом пишет BBC.

Стоимость сделки 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4,5 млрд). Ожидается, что поглощение будет завершено в начале следующего года.

Royal Mail работает с 1516 года. В 2023 году была отделена от Почтового ведомства и приватизирована. В последние несколько лет переживает финансовые трудности. В декабре компанию оштрафовали на 10,5 млн фунтов за невыполнение планов по доставке почтовых отправлений.

Компания Кретинского EP Group стала крупнейшим акционером IDS два года назад и в мае текущего года миллиардер объявил о намерении стать полноправным владельцем компании. Перед продажей британские власти проверяли Кретинского на связи с Россией из-за того, что его структуры занимались транспортировкой российского газа в Центральную Европу.