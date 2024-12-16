Lamborghini отсрочил выпуск своего первого электромобиля до 2029 года

Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini планирует выпустить свою первую электрическую модель в 2029 году, так как время для полной электрификации в сегменте рынка спортивных автомобилей еще не пришло. Об этом заявил гендиректор компании Стефан Винкельманн, пишет.

"Мы не считаем, что 2029 год – это слишком поздно для электромобиля. Мы не думаем, что в нашем сегменте рынок будет готов в 2025 или 2026 году", – заявил Винкельманн, которого цитирует Reuters.

Компания Lamborghini ранее заявляла, что ее первый электромобиль должен появиться в 2028 году.

В то же время конкурент компании Ferrari выпустит свою первую модель электромобиля в первом квартале 2025 года.