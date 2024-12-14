Китай создал комитет по стандартам ИИ на фоне усиления глобальной технологической гонки

Министерство промышленности Китая создаст технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта, который сосредоточится на разработке отраслевых стандартов в таких сферах, как большие языковые модели и оценка рисков искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

В состав комитета, состоящего из 41 члена, войдут представители технологического гиганта Baidu и ведущих академических учреждений, таких как Пекинский университет.

Пекин пытается найти баланс между регулированием быстрорастущего сектора ИИ и содействием его развитию на фоне глобального беспокойства относительно безопасности и этических последствий.

Китай занял более проактивную регуляторную позицию в отношении ИИ по сравнению с тем, как это было в случае с мобильным интернетом и электронной коммерцией, которые были урегулированы только после достижения ими зрелости.

В прошлом году властям понадобилось несколько месяцев, чтобы одобрить чат-ботов с публичным лицом, даже несмотря на то, что отечественные компании разработали продукты, сравнимые с ChatGPT от OpenAI.

Толчок Китая к стандартам ИИ происходит на фоне усиления глобальной конкуренции в этом секторе и борьбы стран за влияние на технические рамки.