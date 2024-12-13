Правительство Румынии одобрило предложение сбивать нарушающие воздушное пространство дроны

Румынское правительство в четверг, 12 декабря, одобрило законопроект Министерства обороны, который предусматривает возможность сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство. Об этом журналистам сказал представитель правительства Румынии Михай Константин.

Законопроект, вынесенный Министерством обороны Румынии на общественное обсуждение в конце октября, усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов, сообщает Digi24.

В документе определены несколько ситуаций, в которых летательный аппарат "несанкционированно использует" воздушное пространство Румынии, в частности отклоняется от согласованного маршрута или представляет угрозу официальным органам власти.

Также там указаны меры, которые могут быть применены против таких аппаратов: от перехвата до "обездвиживания или уничтожения".

Приказ сбивать летательные аппараты, нарушающие воздушное пространство Румынии, отдается "лицами, наделенными правом принятия решения, установленным решением Высшего совета национальной обороны", говорится в проекте.

Законопроект еще должен быть принят парламентом Румынии и промульгирован президентом, чтобы вступить в силу.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).