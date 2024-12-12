Последнее обновление: 12.12.2024 16:51

Китай расширит программу негосударственного пенсионного страхования на всю страну

Китайские власти в четверг объявили о расширении с 15 декабря программы негосударственного пенсионного страхования на всю страну. Об этом сообщает Синьхуа.

Программа добровольного страхования дополняет государственную и реализуется по рыночным принципам при поддержке национальной политики, говорится в сообщении министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения и других правительственных структур КНР.

Она позволяет гражданам страны ежегодно вносить на индивидуальные пенсионные счета до 12 тыс. юаней ($1,67 тыс.). Участникам программы доступны налоговые льготы.

В пилотном режиме она работала в 36 городах и регионах.



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