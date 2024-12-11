Американский автопроизводитель General Motors прекратит разработку роботакси в рамках своей убыточной "дочки" Cruise LLC, подключив ее техническую команду к работе над технологиями автономного и вспомогательного вождения.

Как сообщается в пресс-релизе GM, теперь компания сосредоточит усилия на разработке полностью автономных транспортных средств для личного пользования.

GM ссылается на "приоритеты по распределению капитала" и отмечает "значительное время и ресурсы, которые потребуются для масштабирования бизнеса".

GM, которой принадлежит около 90% акций Cruise, заключила соглашения с другими акционерами, которые позволят ей увеличить свою долю в компании до более 97%. Она также будет стремиться приобрести оставшиеся акции.

Впоследствии GM планирует провести реструктуризацию и переориентацию деятельности Cruise. Реализация этих планов (предположительно в первом полугодии 2025 года) "позволит сократить расходы более чем на $1 млрд в год", говорится в пресс-релизе.

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра отметила, что развитие технологий роботакси начнет окупаться в слишком отдаленном будущем, чтобы оправдать вложение в него средств. GM уже потратила на разработки в этом направлении $10 млрд, пишет New York Times.

"Вы должны понимать, во что обходится содержание парка роботакси, который не является нашим основным бизнесом", - сказала она во время телефонной конференции с аналитиками Уолл-стрит.

По ее словам, вместо этого GM сосредоточится на технологии, позволяющей автомобилям при определенных условиях рулить, ускоряться и тормозить без участия водителя. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге создать автомобили, способные управлять собой без контроля со стороны человека.