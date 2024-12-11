В Беларуси с 1 января 2025 года месячная минимальная зарплата составит 726 рублей

С 1 января 2025 года месячная минимальная заработная плата (МЗП) в Беларуси составит 726 рублей. Соответствующее постановление № 935 подписал 10 декабря 2024 г. премьер-министр Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, установленный 1 января 2024 года размер МЗП составляет 626 рублей.

Таким образом, по сравнению с январем 2024 года минимальная зарплата увеличена почти на 16%.

Минимальную заработную плату наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.

Данный социальный стандарт применяется в организациях независимо от формы собственности или вида экономической деятельности, в том числе в товариществах собственников, у индивидуальных предпринимателей, в отношении работников, заключивших трудовые договоры.