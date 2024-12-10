Немецко-белорусский детский оздоровительный центр «Надежда» перешел под контроль государства

Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» полностью перешел под контроль государства. Об этом говорится в постановлении Совмина № 909 от 5 декабря 2024 г.

«Принять безвозмездно до 1 февраля 2025 г. в собственность Республики Беларусь доли в уставном фонде Белорусско-германского совместного общества с ограниченной ответственностью «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда», находящиеся в собственности юридических лиц», - говорится в документе.

Согласно приложению, более 50,7% (14 995 973,43 рубля) принадлежало немецкому объединению «Друзья детского центра «Надежда» в Германии», чуть более 25,1% (7 432 048,9 рубля) — белорусскому социально-экологическому общественному объединению «Живое партнерство».

Центр «Надежда» был создан в 1994 году и находится в Вилейском районе Минской области.