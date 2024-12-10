В Германии арестовали готовивших теракт сторонников ИГИЛ

В немецких федеральных землях Гессен и Баден-Вюртемберг арестовали трех сторонников террористической организации "Исламское государство", которые планировали теракты. Об этом сообщает Bild.

Задержанных обвиняют в подготовке "серьезного акта насилия", представляющего опасность для государства.

Подозреваемыми являются двое братьев немецко-ливанского происхождения из Мангейма и мужчина немецко-турецкого происхождения из района Гохтаунус в Гессене.

Прокуратура Карлсруэ и Управление уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг заявили, что после проведения расследования было подтверждено, что братья осуществляли конкретную подготовку к атаке "из-за своей сильной религиозной идеологии и глубокой симпатии" к ИГИЛ.

"Среди прочего, молодые люди приобрели штурмовую винтовку с боеприпасами, которая была обнаружена и изъята у 22-летнего парня во время операции", – отметили правоохранители.

Подозреваемые были задержаны по месту жительства в воскресенье и сейчас находятся под стражей.

"Во время обысков, кроме вышеупомянутого огнестрельного оружия, было обнаружено балаклаву, тактический разгрузочный жилет, несколько ножей, а также различные мобильные телефоны и носители информации, которые сейчас детально изучаются", – добавили в ведомстве.

На прошлой неделе в городе Аугсбург полиция задержала 37-летнего искателя убежища из Ирака, которого подозревают в планировании теракта на рождественской ярмарке.

Перед тем сообщалось, что четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия.