Последнее обновление: 08.12.2024 15:00

МИД Сирии после захвата Дамаска повстанцами заявил о новой странице в истории

В МИД Сирии назвали захват Дамаска повстанцами новой страницей в истории страны и пообещали продолжить работу в интересах всех сирийцев об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня мы видим новую страницу в истории Сирии. Нам нужно разработать принципы, хартию, которые объединят сирийцев, вместо того чтобы создавать между ними преграды", - приводит газета выдержки из заявления министерства.

"МИД Сирии и его дипмиссии за рубежом продолжат работать на благо всех наших граждан", - утверждают в министерстве.



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