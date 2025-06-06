В Беларуси вводятся новации в надзорной деятельности

Лукашенко 6 июня подписал указ № 227 "О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности", сообщает его пресс-служба.

Соответствующие новации неоднократно уже рассматривались, в том числе в ходе недавнего совещания Лукашенко с руководством Совета министров.

Документом корректируется порядок осуществления контрольной (надзорной) деятельности, действовавший на основании указа № 510 от 16 октября 2009 года, который теперь признается утратившим силу.

В новом указе прописаны нормы, направленные на снижение уровня бюрократизма, повышение цифровизации процессов. Упраздняется обязанность субъектов хозяйствования вести книгу контрольных (надзорных) мероприятий и журнал производства работ (такие сведения уже вносятся в интегрированную автоматизированную систему контрольной (надзорной) деятельности). Упразднено также ведение и использование единой информационной базы данных контролирующих (надзорных) органов.

Указом утвержден порядок проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, устанавливающее сроки, права, обязанности субъектов и должностных лиц контролирующих (надзорных) органов.

Закреплены нормы, касающиеся мер ответственности таких органов за нарушение порядка проведения проверок, мониторинга, мероприятий технического характера. Усилена профилактическая роль мониторинга за счет изменения подхода к применению мер ответственности (будут применяться только при неустранении добровольно нарушений в установленный срок при каждом факте их выявления).

Введена обязанность для проверяющих определять срок для устранения выявленных нарушений исходя из их специфики. Будет учитываться при этом объективная возможность устранения нарушения в установленный срок.

Кроме того, приведена в соответствие с иным законодательством терминология, употребляемая в законодательстве о контрольной (надзорной) деятельности.