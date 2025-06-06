Япония примет в свои университеты студентов, которым США запретили учиться в Гарварде

Япония начала принимать на временное обучение в университеты страны японских студентов, которые не смогут продолжать обучение в Гарварде из-за ограничительных мер США в отношении иностранных студентов, а также предоставлять им жилье. Об этом сообщает агентство EFE.

"Министр образования, культуры, науки, спорта и технологий Японии Тосико Абэ подтвердила на пресс-конференции, что 90 университетов в стране предложили помощь японским студентам, пострадавшим от решения администрации США приостановить прием иностранных студентов и прервать выдачу студенческих виз", - сообщает агентство.

Среди университетов, принимающих участие в программе помощи, есть как государственные – Токийский университет, Киотский университет, Токийский университет науки, – так и частные – например, университет Рицумэйкан в Киото.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп издал указ о прекращении приема в Гарвард иностранных студентов, которые составляют около четверти всех обучающихся в университете. По мнению президента, этот процент слишком высок и противоречит интересам американцев, которые хотят учиться в престижном заведении.