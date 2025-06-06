Италия осенью разместит в Эстонии систему ПВО SAMP/T

Италия осенью 2025 года в рамках согласованной ротации внутри НАТО впервые разместит в Эстонии систему противовоздушной обороны средней дальности SAMP/T. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Параллельно с этим итальянские истребители будут охранять воздушное пространство Балтии.

"В четверг, 5 июня, министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердили в совместном заявлении, что Италия развернет в Эстонии систему противовоздушной обороны SAMP/T уже в этом году", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как и истребители, которые по принципу ротации охраняют воздушное пространство Эстонии в рамках миссии НАТО, ротации систем ПВО играют важнейшую роль в обеспечении коллективной обороны.

"Этой осенью мы впервые увидим в Эстонии систему SAMP/T. В это же время итальянские истребители прибудут в Эстонию для охраны нашего неба", - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что, как и в случае с ротацией испанской системы NASAMS, размещение SAMP/T даст эстонским Силам обороны возможность отработать взаимодействие с союзниками в сфере ПВО и подготовиться к вводу в строй собственных систем противовоздушной обороны.

"Размещение средств противовоздушной обороны в Эстонии укрепляет долгосрочное оборонное сотрудничество между Эстонией и Италией в рамках НАТО, а также повышает уровень готовности, способности к реагированию, гибкости, интеграции и совместных действий", - говорится в совместном заявлении министров обороны.

Как известно, 5 июня в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО.