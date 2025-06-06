DeepSeek внедрит ИИ в больницы Китая

Китайский проект DeepSeek начал найм стажеров для маркировки медицинских данных с целью улучшить применение искусственного интеллекта в больницах. Об этом пишет SCMP со ссылкой на сайт по трудоустройству Boss Zhipin.

Согласно объявлениям о найме, компания предлагает 500 юаней ($70) в день для людей, которые четыре дня в неделю будут маркировать медицинские данные, в том числе «расширенную вспомогательную диагностику». Работать необходимо в Пекине.

Кандидаты должны учиться на четвертом курсе в медицинском учреждении или иметь степень магистра. Также необходимо иметь опыт работы с большими языковыми моделями, уметь писать код на Python и составлять промпты для ИИ-моделей.

Шаг связан с тем, что китайские больницы используют ИИ-модели DeepSeek для постановки диагнозов и выписывания рецептов. По состоянию на март не менее 300 медицинских учреждений в стране начали использовать технологию фирмы для клинической диагностики и поддержки принятия решений.

В мае группа исследователей предупредила, что ИИ создает риски для безопасности и конфиденциальности. Склонность DeepSeek генерировать «правдоподобные, но фактически неверные результаты» может привести к «существенному клиническому риску», подчеркнули эксперты.

В описании вакансии говорится, что стажеры помогут улучшить знания ИИ-моделей и минимизировать галлюцинации в медицинских вопросах и ответах.

Напомним, в мае китайский стартап DeepSeek обновил рассуждающую модель R1. Ее «дистиллированная» версия способна работать на одной видеокарте.