Последнее обновление: 06.12.2024 18:00

Шведский оператор энергосистемы сообщает о проблемах в IT-инфраструктуре

Шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät в пятницу заявил о неожиданных проблемах в своей цифровой системе. Об этом сообщает SVT.

Svenska kraftnät подтвердила, что их сайт "лежит" и многие сотрудники не могут зайти в свои рабочие компьютеры. Проблемы обнаружили утром около 10:00.

"Мы видим проблемы, но пока не знаем, с чем это связано", – отметил представитель компании.

В Svenska kraftnät уточнили, что проблема не является "тотальной" и прежде всего это касается тех сотрудников, которые работают из дома и логинятся в рабочий компьютер через специальный VPN.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование