Соцсеть Х подешевела на 72% с момента покупки ее Илоном Маском

Соцсеть Х (ранее Twitter) сейчас стоит почти на 72% меньше, чем на момент ее приобретения Илоном Маском в октябре 2022 года. Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Fidelity.

Сейчас стоимость соцсети Х составляет около $12,3 млрд, тогда как Илон Маск купил ее за $44 млрд.

В то же время паевые инвестиционные фонды Fidelity увеличили стоимость своих акций X Holdings на 32,37%. Такой рост может быть связан с xAI, отдельной компанией Маска, которая тренирует свою большую языковую модель на данных X.

В июле 2023 года Twitter переименовали в X и изменили систему верификации, что позволило покупать синюю отметку по подписке. Это повлекло отток крупных рекламодателей, а затем и пользователей.