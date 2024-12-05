В Литве перехватили очередной беспилотник с контрабандными сигаретами из Беларуси

Пограничники Литвы перехватили в Швенченском районе беспилотный самолет контрабандистов с сигаретами, залетевший из Беларуси. Об этом со ссылкой на заявление пограничников страны собщает LRT.

Согласно информации, произошло это в ночь на понедельник, 2 декабря. Тогда офицеры Вильнюсского пограничного отряда на пограничной станции "Швенченис", патрулируя границу с Беларусью, услышали звук беспилотника.

С помощью тепловизионной камеры пограничники зафиксировали его. По информации пограничников, на полет дронов повлияло использование оборудования для борьбы с беспилотниками, и летательный аппарат был посажен на землю.

"Выяснилось, что контрабандисты пытались переправить из Беларуси в Литву чуть более 600 пачек сигарет "Минск Сити QS" с белорусской бандеролью. К грузу был прикреплен GPS-передатчик, который помог бы контрабандистам найти груз, сброшенный самолетом в Литве", – заявили пограничники.

Правоохранители Литвы проинформировали о том, что в течение 2024 года они перехватили 52 различных беспилотников, которые пытались ввезти контрабандные сигареты в Литву из Беларуси.