Беларусь и Монголия будут взаимно признавать водительские удостоверения

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва 4 декабря ратифицировали межправительственное соглашение между Беларусью и Монголией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашение направлено на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Правительства Беларуси и Монголии взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами сторон. Соглашением закрепляется право граждан обоих государств, получивших разрешение на постоянное проживание в государстве другой стороны, на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний.