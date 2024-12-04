Жители Лиссабона требуют референдума о запрете краткосрочной аренды жилья

Жители столицы Португалии Лиссабона требуют референдума о запрете краткосрочной аренды жилья и уже стали на шаг ближе к его проведению. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, муниципальное собрание Лиссабона накануне одобрило предложение о проведении местного референдума по этому вопросу.

Этот шаг, направленный на борьбу с жилищным кризисом в городе и стремительным ростом арендной платы, может положить конец 20 тысячам мест для краткосрочной аренды жилья, освободив возможности для строительства жилья для местных жителей.

Согласно данным специалистов по жилищным вопросам Confidencial Imobiliario, за последнее десятилетие цены на жилье в Лиссабоне взлетели на 200%.

С 2015 года, когда туристический бум начал набирать обороты, в Лиссабоне появилось множество новых отелей и квартир для отдыха, которые сдаются в аренду.

Это способствовало росту экономики города, но в то же время и привело к уменьшению рынка жилья и вызвало протесты в столице и других городах страны.

Референдум может стать прецедентом для других европейских городов, которые сталкиваются с подобными проблемами.

Теперь Конституционный суд должен утвердить вопрос для вынесения на голосование, после чего референдум может состояться весной следующего года.

Это будет первое местное голосование в Лиссабоне, проведенное по народной инициативе.

Его следствием может стать обязательное к исполнению постановление о ликвидации туристических апартаментов в Лиссабоне в течение шести месяцев и запрет арендодателям размещать их в жилых домах в будущем.