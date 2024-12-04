Депутаты приняли в первом чтении законопроект о почтовой связи Беларуси

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва 4 декабря приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О почтовой связи».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проект закона разработан в целях выявления предметов и веществ, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях.

Проектом закона устанавливается, что национальный оператор почтовой связи обеспечивает (организует) проектирование, создание, модернизацию, эксплуатацию и сопровождение единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений (система учета и хранения данных), является ее владельцем и оператором.

Кроме того, расширяются полномочия правительства в части определения порядка функционирования системы учета и хранения данных, в том числе перечня информации о почтовых отправлениях, подлежащей централизованному сбору и хранению в данной системе.

Предусматривается обязанность операторов почтовой связи передавать в систему учета и хранения данных информацию о почтовых отправлениях, принятых ими от пользователей услуг почтовой связи.

Устанавливается также обязанность операторов почтовой связи обеспечивать круглосуточный доступ к системе учета и хранения данных органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.