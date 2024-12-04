Число ИИ-пользователей в Китае достигло 230 млн

Количество пользователей решений на базе искусственного интеллекта в Китае достигло 230 млн человек в конце июня, пишет SCMP со ссылкой на CNNIC.

Бот Ernie от технологического гиганта Baidu является наиболее используемым продуктом — на его долю приходится 11,5% пользователей. Он позволяет генерировать текст на китайском и других языках, анализировать данные, резюмировать информацию, писать статьи, помогать в программировании, генерировать изображения и выполнять прочие задачи по аналогии с другими популярными ИИ-ботами.

ChatGPT от OpenAI пользуется 7% китайцев, Gemini от Google — 3,8%, хотя оба американских сервиса официально недоступны на материковом Китае. Примерно каждый шестой гражданин КНР «дружит» с ИИ-продуктами.

Почти две трети пользователей применяют большие языковые модели для получения ответов на вопросы. Оставшиеся полагаются на нейросети в качестве помощников в работе.

По состоянию на ноябрь 309 сервисов на базе ИИ зарегистрированы в Китае, из них 96 в Пекине и 84 в Шанхае. Все крупные технологические фирмы запустили собственные нейросети.

Тем временем китайские компании сталкиваются с аппаратными ограничениями из-за действий Вашингтона, который запрещает американским фирмам импорт передовых графических процессоров в Поднебесную.

Ранее Alibaba запустила группу больших языковых моделей (LLM) с упором на математику под названием Qwen2-Math, которые «превосходят GPT-4o и Claude 3.5» в этой области.

В июле компания Kuaishou открыла ИИ-модель для генерации видео Kling для всех желающих.

Китай является лидером по внедрению генеративного искусственного интеллекта.