Грузинский омбудсмен обвинил полицию в пытках участников акций протеста.

В заявлении Общественного защитника Грузии Левана Иоселиани говорится, что за пять дней протестов сотрудники аппарата омбудсмена навестили в изоляторах и больницах 201 человека, и у большинства из них серьезные травмы лица, глаз и головы.

«Расположение, природа и степень серьезности травм создает убедительную картину того, что полиция применяет насильственные методы против граждан как средство наказания. Преднамеренное и жесткое насилие с целью наказания представляет собой акт пыток», - заявляет омбудсмен.

Иоселиани сообщает, что 1-3 декабря его сотрудники посетили в изоляторах в Тбилиси и других городах, а также в больницах 75 задержанных и раненых. При этом 56 из них пожаловались на жестокость спецназа полиции. Причем 44 из них имели разные травмы.

Омбудсмен призвал МВД Грузии публично осудить такое поведение полиции и принять меры, чтобы подобное больше не повторялось.