Польша планирует расширить буферную зону на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

По его словам, вопрос расширения буферной зоны обоснован.

"Причины не исчезают хотя по разным причинам, в том числе из-за времени года, количество попыток незаконного прохода меньше. Мы понимаем, что происходящее там – элемент гибридной агрессии против Польши", - сказал Семоняк, которого цитирует TVN24.

Глава МВД заявил, что лица, пытающиеся незаконно пересечь границу, используются Беларусью при поддержке России. Он проинформировал о проведении в декабре конференции, на которой будет представлена подробная информация о деятельности пограничной службы и реализации миграционной стратегии.

Буферная зона на польско-белорусской границе начала действовать 13 июня, а 11 сентября срок ее действия был продлен на очередные 90 дней.

Проблемы с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС продолжаются с весны 2021 года.