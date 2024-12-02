В Тбилиси и еще нескольких городах студенты устроили забастовку в поддержку протестов

В Тбилиси и нескольких других городах Грузии студенты, а иногда и преподаватели устроили забастовку в поддержку протестов против замораживания евроинтеграции Грузии.

Образовательный процесс приостановили около десятка учебных заведений. Во многих случаях объявления о забастовке разместила администрация.

"Наша первейшая ценность – свобода и будущее для наших студентов, поэтому мы присоединяемся ко всем правильным протестных инициатив", объявили в Newton Free School.

"Мы открыто заявляем, что останемся верны ст. 78 конституции Грузии и призываем правящую партию прекратить нарушать ее", – говорится в заявлении администрации Американской школы им.

Консерватория Тбилиси объявила, что из-за последних событий в стране останавливает учебный процесс на следующие 10 дней.

К забастовке присоединились также отдельные заведения Батуми, Поти и других городов и городков.

В Батуми студенты нескольких учебных заведений, школьники, преподаватели и учителя пришли под региональное управление образования и культуры, требовали встречи с региональным министром образования и жаловались, в частности, на провластную партийную агитацию для педагогов.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на понедельник закончилась разгоном с задержаниями.