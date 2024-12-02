На парламентских выборах в Румынии в лидерах социал-демократы, вслед за ними – ультраправые

В лидерах парламентских выборов Румынии, которые прошли в воскресенье, 1 декабря – Социал-демократическая партия (PSD) и Альянс за объединение румын AUR. Об этом сообщает Digi24.

Как известно, в Румынии в воскресенье, 1 декабря, состоялись парламентские выборы.

По состоянию на 07:00, 2 декабря, после подсчета 99% голосов, социал-демократы получили 22,74% голосов, а AUR – 18,14%.

Национальная либеральная партия (PNL) получила 14,44%, а Союз спасения Румынии (USR) – 11,96%, а S.O.S. Romania – 7,57%.

Всего в выборах 1 декабря приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств. Избирательные участки по всей стране открылись в 7:00 и закрылись в 21:00.

Вечером 1 декабря количество румынских избирателей, отдавших свой голос за новый парламент, побило общую явку на выборах 2008 года.

Голосование проходит через неделю после первого тура президентской гонки, в котором наибольшее количество голосов получил ультраправый и пророссийский шовинист Келин Джорджеску. На втором месте оказалась правоцентристка от партии AUR Елена Ласкони.