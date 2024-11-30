Канадские новостные компании будут судиться с OpenAI из-за нарушения авторских прав

Пять канадских новостных медиакомпаний подали в пятницу судебный иск против владельца ChatGPT, компании OpenAI, обвинив разработчика искусственного интеллекта в регулярном нарушении авторских прав и условий использования в интернете. Об этом сообщает Reuters.

Это дело является частью волны судебных тяжб против OpenAI и других технологических компаний со стороны авторов, художников, музыкальных издателей и других владельцев авторских прав относительно данных, используемых для обучения генеративных систем искусственного интеллекта.

В своем заявлении Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, Canadian Press и CBC/Radio-Canada заявили, что OpenAI изымает большие массивы контента для разработки своих продуктов, не получая разрешения и не выплачивая компенсации владельцам контента.

"Журналистика – это общественный интерес. Использование OpenAI журналистики других компаний для собственной коммерческой выгоды – нет. Это незаконно", - заявили они.

Федеральный судья Нью-Йорка 7 ноября отклонил иск против OpenAI, в котором утверждалось, что он неправомерно использовал новостные статьи сайтов Raw Story и AlterNet.

В 84-страничном исковом заявлении, поданном в Высший суд Онтарио, пять канадских компаний требовали от OpenAI возмещения ущерба и постоянного судебного запрета на использование их материалов без их согласия.

В ответ OpenAI заявил, что его модели были обучены на общедоступных данных, основанных на принципах добросовестного использования и связанных с ними международных принципах авторского права, справедливых для авторов.

Между тем большие музыкальные лейбли и мировые исполнители подписывают письма против ИИ и подают иски против ИИ, что генерирует музыку.