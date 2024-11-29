Последнее обновление: 29.11.2024 16:56

Amazon разработала нейросеть для видео и изображений

Компания Amazon создала новый генеративный ИИ для работы с изображениями и видео в дополнение к тексту. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.

По данным издания, разработка поможет фирме снизить зависимость от популярного на Amazon Web Services (AWS) чат-бота Claude от ИИ-стартапа Anthropic.

Новая большая языковая модель с кодовым названием Olympus сможет анализировать изображения и видео по промптам, помогая клиентам в поисках определенных сцен, например, удачных бросков в баскетболе.

Amazon готовится представить Olympus на следующей неделе на ежегодной конференции AWS re:Invent, сообщил источник The Information.

Тем временем журналисты газеты Financial Times узнали о дополнительных инвестициях Amazon в Anthropic в размере $4 млрд, доведя общую сумму вложенных средств до $8 млрд.

Эта сделка стала крупнейшей венчурной инвестицией для компании. В сентябре прошлого года она вложила $1,25 млрд в разработчика Claude, а к концу марта 2024 года довела сумму до $4 млрд.



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