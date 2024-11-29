В Тбилиси разбирают возведенные протестующими баррикады

В Тбилиси сотрудники городской службы благоустройства разбирают баррикады на проспекте Руставели, где в ночь на пятницу проходила акция протеста против решения правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиции Ника Мелия, до утра пятницы находившийся вместе с участниками акции, протест не прекратится, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

"Решение властей приостановить переговоры с Евросоюзом является конституционным переворотом, так как это прямое нарушение статьи Конституции, в которой говорится о стремлении Грузии интегрироваться в Евросоюз. Полиция разогнала сегодня участников акции, но протест возобновится очень скоро и с гораздо большей силой", - сказал Мелия.

В МВД Грузии утром 29 ноября сообщили об окончательном разгоне демонстрантов, которое вышли на акцию протеста в Тбилиси накануне. Как сообщает Telegram-канал Paper Kartuli, зачистка силовиками проспекта Руставели сопровождалась жесткими задержаниями и насильственными действиями со стороны полиции. В МВД сообщили о задержании 43 человек. Для разгона демонстрации грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями".

"Я сегодня президент, представляющая единственный легитимный институт в этой стране, который имеет возможность говорить с мировыми лидерами. Я донесу до них волю грузинского народа", - сказала Зурабишвили.