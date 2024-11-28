Нелегальные мигранты нашли новый способ пересечения границы из Беларуси в Польшу. Об этом сообщил польский вещатель RMF24 со ссылкой на данные пограничников.

Нелегальные мигранты начали использовать для пересечения границы из Беларуси пограничные переходы, которые временно закрыты для движения транспорта.

Отмечается, что в основном это касается туристического перехода в Беловеже.

Мигранты начали выбирать такую форму попадания в Польшу, потому что на закрытых пограничных переходах нет высокого стального барьера, который все еще укрепляют.

Он окружен только воротами, шлагбаумами, колючей проволокой.

Поэтому, как отметили пограничники, 10 граждан Ирана въехали в Польшу через закрытый туристический переход в Беловеже в ночь на понедельник, 25 ноября.

Неизвестный подвел их к воротам, через временный барьер перебросили лестницы, и мигранты беспрепятственно попали на польскую территорию.

Отмечается, что затем три человека с белорусской стороны взяли лестницы и побежали вглубь Беларуси. Таким же образом 12 человек попали на территорию Польши прошлой ночью.

Польские офицеры отмечают, что доступ к зоне такого перехода полностью контролируется пограничными службами.

Правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.