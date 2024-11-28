Последнее обновление: 28.11.2024 16:14

Россия использовала для массированного удара по Украине 188 ракет и дронов

Россия в сегодняшней утренней атаке использовала для массированного удара по Украине 188 ракет и дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, для атаки были использованы 57 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет "Калибр", три зенитные управляемые ракеты С-300, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Из них ПВО сбила 76 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", три ракеты Х-59/69 и 35 ударных БпЛА.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в нескольких областях зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре ракетами "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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