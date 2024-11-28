Россия утром массированно атакует украинскую энергетику

Утром 28 ноября российские войска начали массированную атаку на украинскую энергосистему. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Вечером россияне запустили дроны, а ближе к утру в небо поднялись семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По приказу Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что РФ проводит атаку на энергосистему.

"Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", – проинформировал он.

Тем временем взрывы уже прогремели в Одессе, Харькове и Луцке. Группы ракет фиксируются в Черкасской области. С севера ракеты идут на Кривой Рог. Зафиксированы ракеты около Чернигова, Николаева, Одесской области и др.