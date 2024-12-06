Последнее обновление: 06.12.2024 13:29

Россия ночью запустила по Украине более полусотни дронов

Из российского города Орел в ночь на 6 декабря было запущено по Украине 53 ударных дрона "шахед" и БпЛА других типов. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, сбито большинство из запущенных беспилотников.

"Силы ПВО по состоянию на 07:00 сбили 32 вражеских дрона в районах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

При этом еще 16 дронов были локационно потеряны в результате работы зенитных ракетных войск, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. Еще два БпЛА улетели в направлении Беларуси.

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