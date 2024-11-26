В Латвии профсоюз требует отменить запланированные реформы в скорой помощи

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода начал процедуру коллективного спора об интересах, подав руководству Службы неотложной медицинской помощи Латвии требование об отмене запланированных изменений в организации работы службы.

Профсоюз призывает начать переговоры в согласительной комиссии, а если спор не удастся разрешить путем переговоров, организация готова обратиться в суд, передает LSM со ссылкой на LETA.

Профсоюз требует отменить изданный 1 ноября директором службы Лиене Ципуле приказ, которым определен ряд существенных изменений в организации работы, в том числе о месте работы, времени работы сотрудников бригады, количестве бригад по ночам и численности работников в бригадах, с внесением соответствующих поправок в трудовые договоры.

Профсоюз подчеркивает, что коллективный трудовой договор со Службой неотложной помощи устанавливает, что взаимные консультации о реорганизации проходят не позднее чем за шесть недель до начала реорганизации. Но в профсоюзе утверждает, что консультации с его представителями во время подготовки приказа Ципуле не проводились.

Профсоюз утверждает, что в письме от 22 ноября скорая помощь отказалась от выполнения его требования. Если спор не удастся решить путем переговоров, профсоюз намерен обращаться в суд.