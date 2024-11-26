Американцы разделились в вопросе продолжения поддержки Украины

Американские граждане остаются разделенными в вопросе военной поддержки Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS/YouGov, обнародованные 25 ноября.

Согласно опросу, 49% респондентов заявили, что военную поддержку следует продолжать, а 51% высказались против, что подчеркивает дальнейшее разделение в американском обществе по этому вопросу, но указывает на эрозию поддержки.

Эта эрозия очевидна, если сравнивать с данными за лето. Один из опросов, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, тогда показал, что 54% опрошенных выступают за продолжение военной помощи США Киеву. Согласно опросу Института Рейгана, 57% опрошенных высказались за эту помощь.

Еще один вопрос, заданный в опросе CBS/YouGov: приоритетность американской помощи Киеву. Для 33% это вопрос высокой приоритетности, еще 36% говорят о среднем уровне приоритетности, а для 31% это вообще не входит в число приоритетов.