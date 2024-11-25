Последнее обновление: 25.11.2024 18:00

В Красном море затонула яхта с туристами

У побережья Египта затонула яхта Sea Story, на борту которой были 31 пассажир и 14 членов команды. Удалось спасти 28 человек, еще 17 пока что числятся пропавшими. Об этом сообщают египетские власти.

Выживших нашли в районе Вади-эль-Гемаль, к югу от Марса Алама. Они получают необходимую медицинскую помощь. Поиски остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются.

Яхта отправилась из порта рядом с Марса-эль-Аламом в субботу, 23 ноября, в пятидневный круиз с дайвингом. Судно подало сигнал о бедствии в 05:30 по местному времени (06:30 по Москве) в понедельник.

Sea Story принадлежит компании Dive Pro Liveaboard, которая пока не комментирует инцидент.



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