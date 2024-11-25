Индия отклонила просьбу Apple приостановить рассмотрение антимонопольного отчета

Антимонопольный орган Индии отклонил просьбу компании Apple приостановить действие отчета о расследовании, в котором было установлено, что компания нарушила антимонопольное законодательство, позволив продолжить рассмотрение дела. Об этом свидетельствует внутренний приказ регулятора, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В августе Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) приказала отозвать отчеты о расследовании после того, как Apple заявила, что надзорный орган раскрыл коммерческую тайну конкурентам в деле, датируемом 2021 годом, включая владельца Tinder - компанию Match.

CCI попросила стороны вернуть отчеты и уничтожить все копии. После этого регулятор выпустил новые отчеты.

Внутренний приказ CCI гласит, что в ноябре Apple утверждала, что главный жалобщик в антимонопольном расследовании - индийская некоммерческая организация Together We Fight Society (TWFS) - не выполнил директивы о предоставлении гарантии того, что старые отчеты о расследовании были уничтожены.

Apple попросила CCI "принять меры против TWFS за невыполнение ее приказа" и "удержать пересмотренный" отчет.

"Просьба Apple отложить отчет о расследовании была признана неприемлемой", - говорится в приказе Индийского антимонопольного органа.

Расследование CCI выявило, что Apple использовала свое доминирующее положение на рынке магазинов приложений на своей операционной системе iOS в ущерб разработчикам приложений, пользователям и другим платежным процессорам.

Apple отрицала факт правонарушения и заявила, что она является небольшим игроком в Индии, где доминируют телефоны, использующие систему Android от Google.