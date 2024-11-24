Наличными в Чехии пользуется лишь 60% жителей

Число жителей Чехии, которые имеют при себе наличные деньги, сокращается. Это следует из опроса, проведенного NMS Market Research для Raiffeisenbank.

Если в прошлом году их было более 75%, то в этом году этот показатель снизился до 60%. Восемь из десяти респондентов предпочитают оплату картой, причем чаще всего наличными пользуются представители возрастной группы от 55 до 63 лет.

Вместе с тем граждан, кто никогда не носит с собой наличность, по-прежнему всего 1%, однако чем выше доход человека, тем меньше наличных денег он имеет при себе. По сравнению с 2023 г. число людей, оплачивающих покупки картой, выросло на 30%, большинство из них - представители возрастной группы от 18 до 24 лет. Только 5% чехов стали меньше пользоваться пластиковыми картами.