Чиновники США встретились с телекоммуникационщиками из-за угрозы хакерства со стороны КНР

Высокопоставленные чиновники Белого дома встретились с руководителями телекоммуникационных компаний, чтобы обсудить "значительную кампанию кибершпионажа, направленную на этот сектор", сообщил Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

В ноябре власти США заявили, что связанные с Китаем хакеры перехватили данные наблюдения, предназначенные для американских правоохранительных органов, после того, как взломали неопределенное количество телекоммуникационных компаний.

Сенатор Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке, заявил в четверг в интервью Washington Post, что этот взлом был "худшим телекоммуникационным взломом в истории нашей страны - на сегодняшний день".

Встречу в Белом доме провели советник по национальной безопасности Джейк Салливан и Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности по вопросам кибербезопасности и новейших технологий.

"Встреча дала возможность услышать от руководителей телекоммуникационного сектора о том, как правительство США может сотрудничать с частным сектором и поддерживать его в укреплении защиты от изощренных атак со стороны национальных государств", - говорится в заявлении Белого дома.

Пекин неоднократно отрицал заявления правительства США и других стран о том, что он использовал хакеров для взлома иностранных компьютерных систем.