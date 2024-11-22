В Германии растет количество банкротств: с рынка уйдут 20 тысяч компаний в 2024 году

В Германии выросло количество корпоративных банкротств в октябре на 23% по сравнению с октябрем 2023 года. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что тенденция увеличения банкротств наблюдается с июня 2024 года.

Больше всего банкротств на 10 тыс. компаний пришлось на транспортный и складской сектор - 9,2 случая. Далее следует индустрия гостеприимства с 7,8 случая банкротства и другие экономические услуги (например, агентства временного трудоустройства) с 7,3 случая, а также строительная отрасль с 7,2 случая банкротства на 10 000 компаний.

По прогнозам опрошенных Bild аналитиков, в 2024 году количество корпоративных банкротств в Германии превысит 20 тыс.

Профессор Института экономических исследований Halle Штефан Мюллер объясняет, что для многих компаний ситуация стала критической после того, как они перестали получать помощь от государства.