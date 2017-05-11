Последнее обновление: 11.05.2017 10:44

Немецкий концерн Solarworld объявляет о банкротстве

Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей - компания Solarworld - намерена подать заявление о банкротстве компании.

Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при таком падении цен. Компания больше не состоятельна, у нее много долгов и она должна официально объявить о банкротстве. Она обязана это сделать в течение трех недель.

В 2013 году компании удавалось избежать банкротства - тогда она приняла решение о сокращении капитала. Концерн испытывал сложности из-за падения цен и переизбытка солнечных батарей на рынке. В апреле этого года представители компании заявляли, что надеются снова начать получать прибыль к 2019 году.

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