Литва удвоит производство боеприпасов для стрелкового оружия

Правительство Литвы решило в среду инвестировать €11,16 млн для увеличения производства боеприпасов для стрелкового оружия в стране вдвое, чтобы стимулировать внутреннее производство. Об этом сообщает LRT.

Капитал государственного производителя Giraitės Ginluotės Gamykla (GGG) удвоится до €22,3 млн.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, чье министерство является единственным акционером завода, увеличение капитала компании является одним из ключевых шагов государства для обеспечения больших поставок боеприпасов.

"Это означает, что GGG сможет удвоить производство боеприпасов", – сказала Скайсте, добавив, что на заводе в Каунасе будет построена дополнительная производственная линия.

Министерство финансов планирует выделить в общей сложности €36 млн до 2027 года на расширение мощностей GGG.

Ожидается, что новая линия, запуск которой запланирован на 2027 год, удвоит годовой объем производства завода с 60 до 120 миллионов патронов и более чем удвоит его доход до €50 млн.

В конце сентября GGG также подписал меморандум о взаимопонимании с американским оборонным гигантом Northrop Grumman, который планирует установить на территории завода линию по производству боеприпасов калибра 30 мм к середине 2026 года.

Инвестиции правительства в размере €36 млн и запланированное участие американской компании, как говорят, являются отдельными проектами.

По словам Скайсте, GGG рассматривается как потенциальный партнер немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, который планирует построить завод по производству артиллерийских боеприпасов в северном Радвилишкском районе страны.

Малокалиберные снаряды, произведенные GGG, единственным заводом по производству боеприпасов в странах Балтии, используются гражданским населением, военными, правоохранительными органами и силами НАТО.