В Германии разогнали лагерь экологических активистов возле завода Tesla

Во вторник, 19 ноября, немецкая полиция разогнала протестный лагерь экологических активистов в лесу возле завода электромобилей Tesla в Грюнхайде под Берлином, ссылаясь на нарушение общественной безопасности и порядка. Об этом сообщает AP.

Согласно информации, протестующие "оккупировали" сосновый лес вблизи первого европейского завода Tesla миллиардера Илона Маска с конца февраля из-за беспокойства относительно воды и вырубки лесов.

Отмечается, что Tesla хочет расширить свою площадку в Грюнхайде за счет грузовой станции и складских помещений и выкупить с этой целью лесной участок в земле Бранденбург, где расположен завод.

В понедельник, 18 ноября, в лагерь протеста впервые прибыла полиция, чтобы временно эвакуировать часть лагеря с домиками на деревьях из-за запланированного поиска взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Однако активисты отказались идти и вместо этого залезли высоко на деревья, отмечает агентство со ссылкой на данные немецких СМИ.

В конце концов, полиция вытащила из домиков на деревьях шесть человек, которые не хотели уходить добровольно.

Как сообщил немецким СМИ представитель местной полиции Даниэль Кейп, во вторник, 19 ноября, лагерь полностью разогнали, поскольку активисты неоднократно нарушали правила и совершали уголовные преступления.

По его словам, также не удалось установить контакт с лидерами протестов, и больше нельзя предполагать, что протест будет оставаться мирным.

Агентство передает, что территория возле завода уже некоторое время находится под следствием в связи с подозрением на наличие боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны.