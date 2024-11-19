Последнее обновление: 19.11.2024 18:00

Дания превратит 10% угодий в леса и высадит 1 млрд деревьев

Категории: Дания Лес

Политические партии Дании 18 ноября утвердили соглашение о мерах по борьбе с глобальным потеплением, среди которых – преобразование сельскохозяйственных угодий в леса и высадка деревьев. Об этом сообщает АР.

Соглашение было достигнуто трехпартийным правительством Дании, состоящим из социал-демократов, либералов и умеренных центристов, а также Социалистической народной партией, консерваторами, Либеральным альянсом и Социал-либеральной партией.

Она предусматривает высадку одного миллиарда деревьев и выделение 43 млрд датских крон ($6,1 млрд) на приобретение земли у фермеров.

10% сельскохозяйственных угодий в Дании, или 250 тысяч гектаров, превратят в леса, а еще 140 тысяч, которые сейчас обрабатываются на низменных почвах, наносящих вред климату, будут восстановлены до естественного состояния.

Сейчас лесами покрыто 14,6% территории Дании.

Соглашение еще должно быть одобрено в датском парламенте для утверждения, но поскольку его предварительно поддержали все партии, это голосование считается формальностью.

В этом году фермеры, промышленность, профсоюзы и экологические группы в Дании согласовали компромиссный "зеленый курс" для уменьшения объемов парниковых выбросов, выделяемых в атмосферу.

В рамках соглашения было определено, что с 2030 года фермеры будут облагаться налогом за парниковые газы, которые производят их коровы, овцы и свиньи.



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