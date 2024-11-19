В Польше обнаружили вирус полиомиелита в сточных водах

Польские органы здравоохранения после обнаруженного в сточных водах в Варшаве мутировавшего вируса полиомиелита призвали людей вакцинироваться, чтобы предотвратить вспышку заболевания. Об этом сообщает TVN24.

Главный санитарный инспектор, национальный консультант по инфекционным заболеваниям и национальный консультант по эпидемиологии Польши опубликовали совместное коммюнике о результатах анализов сточных вод в Варшаве.

В нем подчеркивается, что эффективных лекарств против вируса полиомиелита не существует. Для предотвращения распространения вируса необходимо обеспечить не менее 95-процентный уровень вакцинации среди детей и подростков, тогда как в Польше в 2023 году он фактически составлял 86%.

"Мы призываем медицинский персонал, а также родителей и опекунов детей, которые не были привиты или не завершили полный цикл вакцинации против полиомиелита, завершить отсутствующие прививки", – подчеркнули медицинские специалисты.

Дополнительно Государственная санитарная инспекция Польши продолжит тестирование сточных вод в Варшаве и рекомендует усилить надзор за заболеваемостью "острым вялым параличом" у детей в возрасте до 15 лет.

Главный санитарный инспектор Польши Павел Гжесьовский заявил, что выявление мутантного вируса полиомиелита в ноябре является "тревожной ситуацией".

"Это не означает, что у нас есть заболевание среди людей. Мы говорим лишь о том, что появился мутировавший вирус, который может быть опасным для невакцинированных людей", – отметил он на пресс-конференции.

В Польше последние два случая, вызванные так называемым диким вирусом полиомиелита, были зарегистрированы в 1982 и 1984 годах.

Вирус полиомиелита чаще всего поражает детей в возрасте до 5 лет. Большинство инфицированных людей не имеют симптомов, но в тяжелых случаях полиомиелит может поражать нервную систему и вызывать паралич в течение нескольких часов.