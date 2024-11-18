Власти Беларуси заявили о готовности возобновить авиасообщение с Евросоюзом

Власти Беларуси готовы возобновить авиасообщение с Европой.

"Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты", - сказал директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб, которого цитируют белорусские СМИ.

Он подчеркнул, что взаимодействие по линии международной организации ИКАО не прекращалось.

По его словам, страны ЕС также заинтересованы в возобновлении полетов.

"Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний - очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ - конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег. И мы в этом заинтересованы. Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы", - заявил он.