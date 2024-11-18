Во Франции начался большой протест фермеров

Во Франции с раннего утра понедельника начался протест фермеров, которые хотят привлечь внимание к своим проблемам и протестуют против соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки. Об этом сообщает BFMTV.

Автомобилистов предупредили о трудностях на ряде дорог страны 18 ноября в связи с протестами фермеров.

На западе Франции в районе города Ангулем аграрии установили "фильтрационную баррикаду" и заявили, что хотят таким образом привлечь внимание граждан к происхождению продуктов и призвать потреблять продукцию местного производства.

В муниципалитете Фонтене-Ле-Конт, также на западе, около четырех десятков фермеров приехали в местную префектуру на своих тракторах.

В Авиньоне фермеры собрались в течение целого дня блокировать мост Европы.

В лозунгах против соглашения о свободной торговле с Меркосур фермеры отмечают, что к ним выдвигаются очень жесткие условия, тогда как соглашение сделает возможным импорт во Францию продукции с гораздо меньшим контролем качества.

Ультралевые "Непокоренная Франция" заявили, что хотят устроить в парламенте дебаты по поводу запланированного соглашения с Меркосур.

"Мы требуем, чтобы этот договор прошел обсуждение в Национальной ассамблее и чтобы он не применялся, если французы не проголосуют за это", – заявил лидер политсилы Жан-Люк Меланшон.

На прошлой неделе против запланированного соглашения ЕС с Меркосур протестовали в Брюсселе.

Опросы показали, что большинство французов поддерживают фермеров, которые собираются протестовать.