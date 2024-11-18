Последнее обновление: 18.11.2024 12:59

Черногория намерена ввести визы для белорусов по требованию ЕС

Черногория намерена ввести визы для граждан Беларуси и России, чтобы начать реформы в сфере визовой политики, включая гармонизацию с правилами, действующими в Шенгенской зоне. Об этом пишет портал Dan со ссылкой на источники в правительстве Черногории.

Власти страны ждут официального запроса Евросоюза, какой блок должен направить странам-кандидатам на членство в ЕС.

В рамках этого курса визовый режим также необходимо будет ввести для Индии, Ирана, Китая, Пакистана, Турции и т.д. Но из-за войны с Украиной Россия находится во главе списка стран, чьи граждане должны потерять возможность свободно въезжать в Черногорию.

Если Черногория введет визовый режим для Беларуси и России, это может повлиять на нынешний приток туристов и резидентов, а также на значительный вклад в экономику страны.

Однако адаптация к Шенгенской политике необходима для реализации стремлений Черногории по евроинтеграции.

Источники издания отмечают, что власти могут попытаться достичь конкретных договоренностей для отдельных стран, но шансы на то, что ЕС согласится сделать исключение, невелики.



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