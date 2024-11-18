Великобритания провела первое успешное испытание новой управляемой крылатой ракеты

Пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании и Королевского флота получат на вооружение новую передовую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемой ракеты SPEAR. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

SPEAR, которая является миниатюрной крылатой ракетой нового поколения с турбореактивным двигателем, успешно завершила испытания после запуска с самолета Typhoon компании BAE Systems на полигоне Видзель в Швеции.

Это последнее испытание стало первым запуском системы вооружений с самолета, что свидетельствует о значительном скачке в развитии программ.

Каждая ракета может поражать цели на расстоянии до 100 км и предназначена для поражения мобильных, перемещаемых, защищенных или сложных целей. После поступления на вооружение она будет установлена на британские истребители-невидимки F-35B Lightning и позволит военным поражать цели как с суши, так и с авианосцев класса "Королева Елизавета".

Разработанная в Великобритании компанией MBDA, новая сверхсовременная ракета SPEAR поддерживает несколько сотен рабочих мест среди 5500 британских работников MBDA, причем конструкторская работа ведется преимущественно в Стивенейдже и Бристоле, а производство – в Болтоне.

Lightning сможет нести до восьми ракет SPEAR одновременно.

SPEAR автономно осуществляет навигацию к цели по настраиваемому маршруту, используя усовершенствованную всепогодную радиолокационную станцию для картографирования района цели и радиочастотные изображения для ее успешного поражения.

Как сообщалось, летом во время испытаний на космодроме SaxaVord Spaceport в Шотландии, который в прошлом году стал первой в Британии лицензированной площадкой для вертикального запуска ракет, взорвался ракетный двигатель.